Общественная палата: Аэропорту Калининграда предложили присвоить имя Сталина или Газманова

СЕГОДНЯ 13:14 2018-10-29T13:14:36+03:00

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В понедельник 29 октября брифинг председателя Общественной палаты Калининградской области Ольги Аринцевой был посвящен конкурсу «Великие имена России» по присвоению имени калининградскому аэропорту.

В лонг-лист, сформированный Общественной палатой попали 10 имен соотечественников, позже к нему добавили имя Иммануила Канта. Кандидатуру философа предложили на сайте конкурса более 500 калининградцев.

Озвучили в общественной палате и те имена, которые пока не набрали 500 голосов, но также предлагались калининградцами. Так, по словам Ольги Аринцевой, звучали имена астронома Бесселя, поэтов Николая Гумилева и Сергея Есенина, Петра I, сказочника Гофмана... В этом списке порядка 37 имен.

- Звучало имя Олега Газманова, Владимира Высоцкого, Петра Чайковского – правда не поняла почему, бывал ли он в наших краях? – сказала Ольга Аринцева и продолжила перечислять имена. – Иосиф Сталин, Александр Твардовский… В воскресенье мне позвонил человек и спросил, можно ли внести в список имя Николая Петровича Караченцова. Великость этого имени, наверное, каждый для себя определяет. Тем не менее, предложение прозвучало.

Предусмотрено несколько этапов конкурса: сбор предложений, формирование списка кандидатов для голосования (до 07 ноября) и голосование по выбору победителей, которое пройдет с 08 ноября по 30 ноября.

Полная информация о проекте – на сайте великиеимена.рф. Проходит конкурс при поддержке Русского географического общества, Российского исторического общества, Общества любителей русской словесности, Российского военно-исторического общества.