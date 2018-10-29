На игре «Балика» - «Мордовия» установили новый антирекорд посещаемости

СЕГОДНЯ 14:09 2018-10-29T14:09:10+03:00

На стадионе «Калининград» собралось всего 3256 зрителей

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Игру «Балика» - «Мордовия», которая состоялась в минувшее воскресенье 28 октября на стадионе «Калининград» посетило 3256 зрителей. Об этом сообщает пресс-служба «Балтики».

Интересно, что на предыдущей домашней игре балтийцев, с командой «Краснодар-2», было 3543 зрителей.

Калининградская «Балтика» 28 октября обыграла саранскую «Мордовию» (1:0) и прервала 6-матчевую безвыигрышную серию.

Впереди у «Балтики» две встречи с лидерами ФНЛ – «Тамбовом» и «Томью».

В турнирной таблице ФНЛ калининградская команда занимает 17 место с 19 очками.