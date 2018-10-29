Имя аэропорту Калининграда присвоят без привлечения бюджетных денег

СЕГОДНЯ 14:09 2018-10-29T14:10:28+03:00

По словам организаторов, областная казна в проекте не задействована

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Бюджетных денег на то, чтобы присвоить аэропорту «Храброво» имя великого соотечественника в рамках проекта «Великие имена России», потрачено не будет. Об этом журналистам сказала на брифинге председатель Общественной палаты Калининградской области Ольга Аринцева.

- Бюджетных денег в Калининградской области на это потрачено не будет, - сказала Ольга Аринцева. - Что касается затрат на дополнение вывески на самом аэропорте и затрат, возможно, на какие-то материалы по продвижению этого зарождающегося бренда – этого я сказать не могу.

Отметим, уже сформирован лонг-лист из 10 имен, к которому добавили еще и имя Иммануила Канта. Кандидатуру философа предложили на сайте конкурса более 500 человек.

Предусмотрено несколько этапов конкурса: сбор предложений, формирование списка кандидатов для голосования (до 07 ноября) и голосование по выбору победителей, которое пройдет с 08 ноября по 30 ноября.

Полная информация о проекте – на сайте великиеимена.рф. Проходит конкурс при поддержке Русского географического общества, Российского исторического общества, Общества любителей русской словесности, Российского военно-исторического общества.