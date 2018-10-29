Через поселок Васильково из Калининграда больше не выехать

СЕГОДНЯ 14:44 2018-10-29T14:44:22+03:00

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На двухкилометровом участке улицы Шатурской в поселке Васильково - от границ Калининграда до Северного обхода - вводится одностороннее автомобильное движение. Как сообщили в администрации Гурьевского городского округа, это связано с ремонтом и последующим расширением дороги.

Отныне по Шатурской можно будет только въехать в Калининград. Выезд из города предусмотрен по улице Гурьевской (поворот с ул. Гагарина в районе АЗС "Лукойл"), которая проходит через поселок Малое Исаково и соединяется с Северным обходом (см. схему).