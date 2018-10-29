С улиц Калининграда за неделю убрали больше 30 незаконных рекламных конструкций

СЕГОДНЯ 14:57 2018-10-29T14:57:21+03:00

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За неделю с улиц Калининграда убрано более трех десятков незаконных рекламных конструкций

В Калининграде за неделю с 22 по 26 октября демонтировали 34 незаконные рекламные конструкции, в том числе 24 баннера. В мэрии отметили, что это рекламы, размещенная без разрешения или срок на установку которой истек.

Кроме того, осуществлен демонтаж 343 табличек, объявлений с опор контактной сети, зеленых насаждений и других мест, куда люди расклеивают разную информацию.

Как сообщает пресс-служба администрации города, выявление и демонтаж самовольной рекламы сотрудники комитета архитектуры и строительства ведут ежедневно.

Всего же с начала года убрали почти 2170 незаконных конструкций.

Внимание! Сообщить о незаконной рекламе может любой человек, которому небезразлично, как выглядит Калининград. Жаловаться можно на почту: reklama@klgd.ru. Телефон: 92-32-10.