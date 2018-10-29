2018-10-29T15:14:40+03:00
Происшествия

В Зеленоградске ищут вандалов, сломавших стенды у дома, в котором жила королева Луиза

За информацию о хулиганах готовы заплатить 50 тысяч рублей
Александр КАТЕРУША
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Стоп-кадр с видеозаписи камер наблюдения.Стоп-кадр с видеозаписи камер наблюдения.Фото: Администрация Зеленоградска
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50 тысяч рублей заплатят власти Зеленоградска за информацию о вандалах, сломавших информационные стенды, посвященные королеве Луизе.

Инцидент случился в минувшее воскресенье 28 октября. Около 19:20 в Зеленоградске на улице Тургенева у дома №10, в котором в 1807 году останавливалась королева Луиза, орудовали неизвестные.

Они сломали несколько информационных стендов, посвященных рассказу о путешествии прусской королевы.

Сломанные стенды. Фото: Администрация Зеленоградска

Сломанные стенды.Фото: Администрация Зеленоградска

Фото: Администрация Зеленоградска

«За информацию, которая приведет к поимке негодяев, предусмотрено вознаграждение – 50 тысяч рублей», - говорится на сайте администрации.

Всех, владеющих какой-либо информацией об этом акте вандализма, просьба сообщить дежурному Единой диспетчерской службы администрации по телефонам: 8 (40150) 3-25-95, (840150) 4-22-46 (круглосуточно).

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