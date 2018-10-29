2018-10-29T15:46:20+03:00
Общество

Из Китая пришел контейнерный поезд с сырьем для калининградского предприятия

В пути он провел 13 суток
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Изменить размер текста:

Из Китая в Калининград прибыл контейнерный поезд с рулонной сталью для местного перерабатывающего предприятия. Как сообщает пресс-служба КЖД, поезд, который провел в пути 13 суток, пришел 28 октября в Калининград из морского порта Первомайский (Владивосток).

Из китайского порта Тяньцзинь во Владивосток груз был доставлен судном, далее в составе контейнерного поезда по железной дороге России, Латвии и Литвы в Калининград.

Объем доставленного в рамках нового логистического проекта мультимодальной перевозки груза составил 96 двадцатифутовых контейнеров.

Проектом также предусмотрена обратная загрузка контейнеров продукцией калининградских предприятий и отправка их грузополучателям в центральных регионах России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Инвестор достроит проблемный ЖК «Берлинки» в Гурьевске
Мэрия Калининграда зарезервировала 12 участков для многодетных семей
В Пионерском старую пожарную машину превратили в памятник
Под Калининградом насмерть сбили 68-летнего пешехода
В Зеленоградске ищут вандалов, сломавших стенды у дома, в котором жила королева Луиза
С улиц Калининграда за неделю убрали больше 30 незаконных рекламных конструкций
Через поселок Васильково из Калининграда больше не выехать
Имя аэропорту Калининграда присвоят без привлечения бюджетных денег
На игре «Балика» - «Мордовия» установили новый антирекорд посещаемости
Общественная палата: Аэропорту Калининграда предложили присвоить имя Сталина или Газманова
Стало известно, когда в Калининграде появятся конные казачьи патрули
Калининградцу, сокрушившему топором уличный оркестр, грозят два года в «зоне»
В Калининградской области вырос экспорт сельхозпродукции
В Борисово «Мерседес» сбил мужчину
Калининградский аэропорт «Храброво» перешел на осеннее-зимнее расписание
Спортсмен из Калининграда стал чемпионом мира по греко-римской борьбе
Калининградская «Балтика» обыграла «Мордовию»
В Калининграде в садовом товариществе «50 лет Октября» ночью сгорела дача
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» вернулся в Балтийск после полугодового похода
В Зеленоградске затопило улицу перед автовокзалом
В Калининграде после проверки закрыто 16 точек по продаже шаурмы
Минобороны: Калининград прикрыт новейшими комплексами «Самарканд»
В Калининграде 9 пожарных тушили стиральную машину в пятиэтажке