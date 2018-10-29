Из Китая пришел контейнерный поезд с сырьем для калининградского предприятия

СЕГОДНЯ 15:46 2018-10-29T15:46:20+03:00

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Из Китая в Калининград прибыл контейнерный поезд с рулонной сталью для местного перерабатывающего предприятия. Как сообщает пресс-служба КЖД, поезд, который провел в пути 13 суток, пришел 28 октября в Калининград из морского порта Первомайский (Владивосток).

Из китайского порта Тяньцзинь во Владивосток груз был доставлен судном, далее в составе контейнерного поезда по железной дороге России, Латвии и Литвы в Калининград.

Объем доставленного в рамках нового логистического проекта мультимодальной перевозки груза составил 96 двадцатифутовых контейнеров.

Проектом также предусмотрена обратная загрузка контейнеров продукцией калининградских предприятий и отправка их грузополучателям в центральных регионах России.