Под Калининградом насмерть сбили 68-летнего пешехода

СЕГОДНЯ 16:22 2018-10-29T16:22:50+03:00

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В Зеленоградском районе под колеса машины попал человек. Подробности ДТП сообщили в Госавтоинспекции Калининградской области.

На 14-м километре автодороги Холмогоровка-Коврово со стороны поселка Васильково в направлении Зеленоградска ехала «Ауди».

33-летний водитель на прямом участке дороги сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда 68-летний пешеход скончалась на месте происшествия.