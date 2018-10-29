В Пионерском старую пожарную машину превратили в памятник

СЕГОДНЯ 16:43 2018-10-29T16:43:42+03:00

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В Пионерском в честь юбилея пожарной части установили новый памятник. В монумент превратили одну из старейших автомашин из автопарка подразделения - «ЗИЛ» 1993 года выпуска.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, машина четверть века находился на боевом посту, а сейчас списана.

В часть, по программе переоснащения подразделений МЧС России, поступила новейшая техника с современным пожарно-техническим вооружением.

История части по охране Пионерского начинается 13 октября 1948 года. В штатное расписание входили 18 человек, на вооружении у них была автоцистерна «ПМЗ-7», грузовая машина с ручным насосом и две лошади.

Со временем пожарная команда была преобразована в отдельный пост Светлогорской пожарной части. Позже она стала самостоятельным подразделением.

В настоящее время часть охраняет Пионерский, а в случае необходимости также оказывают помощь коллегам из соседних городов Светлогорска и Зеленоградска, и поселка Янтарный.