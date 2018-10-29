2018-10-29T18:22:02+03:00
Общество

Инвестор достроит проблемный ЖК «Берлинки» в Гурьевске

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Гурьевске достроят проблемный жилой комплекс «Берлинки». Соответствующее соглашение с новым инвестором было подписано в региональном правительстве.

ООО «ПрестижСтрой» завершит за свой счет строительство пятиэтажного жилого комплекса «Берлинки» на улице Байдукова, 1. В качестве компенсации компания получает участок на территории муниципалитета, где сможет реализовать собственные строительные проекты.

Напомним, 135 семей ожидают заселения в свои квартиры в ЖК «Берлинки» более двух лет. Строительно-монтажные работы в здании выполнены более чем на 90%, однако существует проблема подключения дома к сетям газоснабжения и водоотведения. На завершение работ достаточно месяца, однако необходимо было дополнительное финансирование, эти траты должны были взять на себя дольщики, объединившись в кооператив. Но речь шла о внушительной сумме, которой у людей нет.

- Новый инвестор «ПрестижСтрой» должен разработать и предоставить дорожную карту с подробным описанием способов, механизмов и сроков завершения строительства и ввода в эксплуатацию ЖК «Берлинки», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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