2018-10-29T18:31:33+03:00
Общество

Министр: За два года в Калининградской области создадут более тысячи новых мест в детсадах

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В ближайшие два года в Калининградской области будет создано 782 дополнительных места в детских садах. Это произойдет за счет строительства новых детсадов, выкупа помещений и приобретения зданий, сообщила министр образования области Светлана Трусенева.

- Кроме того, дополнительно будут введены 365 мест путем проведения капитальных и текущих ремонтов, уплотнения групп, а также за счет альтернативных форм предоставления дошкольного образования, – подчеркнула руководитель министерства.

По ее словам, по итогам I полугодия услугами дошкольного образования охвачено 51,8 тысячи человек в возрасте до восьми лет, из них младше трех лет – 8,4 тысячи человек. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет составляет 75,3%, от 3 до 7 лет – 100%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградца приговорили к 300 часам работ за похищенную у курьера пиццу
В Калининграде в семи магазинах ночью незаконно продавали алкоголь
В Калининграде ГИБДД сняла с рейсов несколько пассажирских автобусов
Многодетным семьям предложили денежную компенсацию вместо земельных участков
В Калининграде ступенькоходы будут выдавать инвалидам, независимо от этажа проживания
В воскресенье в Калининградской области в ДТП пострадали три человека
В Гурьевске осудили гражданку Узбекистана за незаконное пересечение границы
В Славском районе «Ситроен» врезался в парапет моста: водитель погиб
В Калининграде на равелине Хаберберг возвели незаконную постройку
В Калининграде пройдет бесплатный литературный вечер, посвященный Хеллоуину
В Калининграде сохранят дом пожарных на Литовском валу
Инвестор достроит проблемный ЖК «Берлинки» в Гурьевске
Мэрия Калининграда зарезервировала 12 участков для многодетных семей
В Пионерском старую пожарную машину превратили в памятник
Под Калининградом насмерть сбили 68-летнего пешехода