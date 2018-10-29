Министр: За два года в Калининградской области создадут более тысячи новых мест в детсадах

СЕГОДНЯ 18:29 2018-10-29T18:31:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшие два года в Калининградской области будет создано 782 дополнительных места в детских садах. Это произойдет за счет строительства новых детсадов, выкупа помещений и приобретения зданий, сообщила министр образования области Светлана Трусенева.

- Кроме того, дополнительно будут введены 365 мест путем проведения капитальных и текущих ремонтов, уплотнения групп, а также за счет альтернативных форм предоставления дошкольного образования, – подчеркнула руководитель министерства.

По ее словам, по итогам I полугодия услугами дошкольного образования охвачено 51,8 тысячи человек в возрасте до восьми лет, из них младше трех лет – 8,4 тысячи человек. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет составляет 75,3%, от 3 до 7 лет – 100%.