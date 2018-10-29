2018-10-29T18:35:27+03:00
Общество

В Калининграде сохранят дом пожарных на Литовском валу

Об этом в понедельник сообщил директор Корпорации развития региона Андрей Толмачев
Иван МАРКОВ
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Дом пожарныхДом пожарныхФото: Иван МАРКОВ
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Дом № 57-59Б на Литовском валу, который калининградские историки называют Домом пожарных, будет сохранен. Об этом после заседания областного правительства, прошедшего 29 октября, заявил генеральный директор Корпорации развития региона Андрей Толмачев.

- Есть несколько инициаторов проекта реконструкции здания на Литовском валу, 57-59б, - заявил Толмачев. - Предполагается сохранение его исторического облика без повышения этажности. Корпорация взаимодействует с заинтересованными лицами, обсуждает возможности, чтобы вернуть жизнь зданию, которое находится в законсервированном состоянии. Сейчас готовятся проектные работы.

О передаче здания в собственность Корпорации развития шла речь на заседании регионального правительства. В своем докладе руководитель агентства по имуществу Наталья Кузнецова сообщила, что здание на Литовском валу будет приватизировано посредством внесения в уставный капитал Корпорации.

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