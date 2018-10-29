В Калининграде пройдет бесплатный литературный вечер, посвященный Хеллоуину

СЕГОДНЯ 18:37 2018-10-29T18:37:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в библиотеке имени Чехова готовятся провести вечер, посвященный Хеллоуину.

31 октября в библиотеке калининградцам предложат разобраться в природе своих страхов с научной точки зрения и услышать страшные истории.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в программе:

19:00 – мастер-класс по изготовлению мистических подсвечников и тест на подходящую книгу-хоррор;

20:00: Научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы», на котором расскажут о природе страхов.

Спикерами выступят: психолог Ирина Шалагинова, культуролог и литератор Александр Попадин, документалист Нелли Муминова.

В 21:30 состоится просмотр кинофильма «Носферату. Симфония ужаса» (классический немой фильм ужасов немецкого кинорежиссёра 1922 года).

Вход свободный. Костюмы и маски приветствуются.