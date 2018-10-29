В Калининграде пройдет бесплатный литературный вечер, посвященный Хеллоуину
В Калининграде в библиотеке имени Чехова готовятся провести вечер, посвященный Хеллоуину.
31 октября в библиотеке калининградцам предложат разобраться в природе своих страхов с научной точки зрения и услышать страшные истории.
Как сообщает пресс-служба администрации города, в программе:
19:00 – мастер-класс по изготовлению мистических подсвечников и тест на подходящую книгу-хоррор;
20:00: Научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы», на котором расскажут о природе страхов.
Спикерами выступят: психолог Ирина Шалагинова, культуролог и литератор Александр Попадин, документалист Нелли Муминова.
В 21:30 состоится просмотр кинофильма «Носферату. Симфония ужаса» (классический немой фильм ужасов немецкого кинорежиссёра 1922 года).
Вход свободный. Костюмы и маски приветствуются.