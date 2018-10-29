2018-10-29T18:55:36+03:00
Общество

В Калининграде на равелине Хаберберг возвели незаконную постройку

Власти сообщают, что предписание о ее сносе уже вынесено, но с его реализацией есть проблемы
Иван МАРКОВ
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Равелин Хаберберг с незаконной постройкойРавелин Хаберберг с незаконной постройкойФото: Николай Троневский
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В понедельник 29 октября калининградский краевед Николай Троневский заметил, незаконную, по его мнению, постройку на окраине Южного парка, а именно на равелине Хаберберг.

- Равелин Хаберберг - памятник регионального значения постройки девятнадцатого века. Ну, просто кто-то захотел построить шашлычную прямо на памятнике, в облик которого запрещено вносить изменения. Развиваем туризм полным ходом! – возмущенно сообщил Троневский.

Как оказалось, постройка действительно нелегальная, кроме того, служба охраны объектов культурного наследия уже выносила предписание по поводу необходимости ее сноса.

- Действительно, здание там появилось без согласований, - сообщил «Комсомолке» руководитель службы Евгений Маслов. - У нас пока есть некоторые сложности с его сносом, так как постройка переходит из рук в руки, но наше предписание на эту тему есть, и строение будет снесено.

Напомним, равелин Хаберберг был возведен во второй половине XIX века согласно проекту Эрнста Людвига фон Астера. Свое название получил от прилегающего района Кенигсберга.

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