В Славском районе «Ситроен» врезался в парапет моста: водитель погиб
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В Славском районе в результате ДТП погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Смертельная авария произошла около Славска. Со стороны поселка Пригородное ехал «Ситроен», водитель которого на прямом участке не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в бетонный парапет моста.
От полученных ранений 58-летинй водитель скончался на месте происшествия.