В Славском районе «Ситроен» врезался в парапет моста: водитель погиб

СЕГОДНЯ 19:12 2018-10-29T19:14:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Славском районе в результате ДТП погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Смертельная авария произошла около Славска. Со стороны поселка Пригородное ехал «Ситроен», водитель которого на прямом участке не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в бетонный парапет моста.

От полученных ранений 58-летинй водитель скончался на месте происшествия.