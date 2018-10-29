2018-10-29T19:14:00+03:00
Происшествия

В Славском районе «Ситроен» врезался в парапет моста: водитель погиб

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Славском районе в результате ДТП погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Смертельная авария произошла около Славска. Со стороны поселка Пригородное ехал «Ситроен», водитель которого на прямом участке не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в бетонный парапет моста.

От полученных ранений 58-летинй водитель скончался на месте происшествия.

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