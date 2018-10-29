2018-10-29T19:28:22+03:00
Общество

В Гурьевске осудили гражданку Узбекистана за незаконное пересечение границы

Виктор Сергеев
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В октябре прошлого года Ленинградский районный суд принял решение выдворить за пределы РФ гражданку Узбекистана и запретил ей въезд на территорию России на пять лет.

Будучи в Ташкенте, иностранка поменяла имя и фамилию, после чего спокойно оформила себе новые документы и вновь отправилась в Калининградскую область.

9 мая этого года женщина прилетела в аэропорт «Храброво», где предъявила новый паспорт, однако, что-то пошло не так и ее задержали

Гурьевский районный суд признал ее виновной в незаконном пересечении границы и оштрафовал на 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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