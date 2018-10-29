В воскресенье в Калининградской области в ДТП пострадали три человека

СЕГОДНЯ 19:46 2018-10-29T19:47:05+03:00

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Три человека пострадали в дорожных авариях в воскресенье, 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На перекрестке Гвардейского проспекта и ул. Театральной ночью не смогли разъехаться «Ниссан» и «Ауди». В результате столкновения травмы получил 35-летний пассажир «Ниссана».

Около 7 часов утра на Приморском кольце водитель «Хендая» «догнал» ехавший впереди грузовик «Мерседес». В результате столкновения 19-летняя пассажирка легковушки получила травмы.

В полдень на ул. А. Невского водитель «Рено» из-за несоблюдения дистанции врезался в «Шкоду», травмы получила пожилая женщина, пассажир «Шкоды».