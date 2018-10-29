В Калининграде ступенькоходы будут выдавать инвалидам, независимо от этажа проживания

СЕГОДНЯ 20:12 2018-10-29T20:13:35+03:00

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Региональные власти внесут изменения в законодательство в части предоставления инвалидам ступенькоходов. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на заседании областного правительства в понедельник, 29 октября.

Сейчас ступенькоходы выдаются инвалидам, проживающим на третьем этаже и выше. После внесения изменений, технические средства реабилитации будут выдавать инвалидам, проживающим на любом этаже в доме.

Кроме этого, власти намерены выдавать технические средства реабилитации в собственность через получения соответствующего сертификата.