В Калининграде ступенькоходы будут выдавать инвалидам, независимо от этажа проживания
.Фото: Архив "КП"
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Региональные власти внесут изменения в законодательство в части предоставления инвалидам ступенькоходов. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на заседании областного правительства в понедельник, 29 октября.
Сейчас ступенькоходы выдаются инвалидам, проживающим на третьем этаже и выше. После внесения изменений, технические средства реабилитации будут выдавать инвалидам, проживающим на любом этаже в доме.
Кроме этого, власти намерены выдавать технические средства реабилитации в собственность через получения соответствующего сертификата.