2018-10-29T20:24:37+03:00
Общество

Многодетным семьям предложили денежную компенсацию вместо земельных участков

Виктор Сергеев
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В Калининградской области у многодетных семей появится возможность получить вместо земельного участка денежную компенсацию. Соответствующий проект закона разработало региональное правительство.

Семьи с тремя и более детьми имеют право на получение земельного участка для строительства жилья. Однако готовых земельных участков не хватает, так что есть очередь на получение земли. Сейчас в области 6440 многодетных семей ждут бесплатные участки.

Поэтому власти предлагают многодетным семьям взамен земельного участка единовременную денежную выплату. По словам губернатора Антона Алиханова, выплата будет одинакова для всех, независимо от того, в каком муниципалитете проживает семья.

- Это дает возможность не ждать, когда местные власти предложат земельный участок, и уже сегодня взять деньги из областного бюджета, чтобы использовать их на улучшение жилищных условий, - сказал глава региона, добавив, что на эти цели в бюджете предусмотрено 120 млн рублей.

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