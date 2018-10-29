В Калининграде ГИБДД сняла с рейсов несколько пассажирских автобусов

СЕГОДНЯ 20:33 2018-10-29T20:34:58+03:00

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В Калининградской области сотрудники ГИБДД сняли с рейса несколько пассажирских автобусов с техническими неисправностями. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

В ходе рейда было проверено несколько десятков автобусов. Так, в районе поселка им. А. Космодемьянского инспекторы остановили автобус, у которого рисунок протектора колес отличался друг от друга, а сам протектор имел недопустимую высоту.

- При экстренном торможении автобус мог повести себя непредсказуемо и выехать либо на встречную полосу, либо на тротуар, - отметили в Госавтоинспекции.

Также в ходе рейда выявили водителя, который не смог предъявить документы предрейсового медосмотра и технического состояния автобуса, а также диагностическую карту о прохождении техосмотра.

Всего за последние три месяца по результатам проверок, проведенных Госавтоинспекцией более 20 пассажирских автобусам была запрещена эксплуатация за различные технические неисправности со снятием их с маршрутов.