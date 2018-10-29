В Калининграде в семи магазинах ночью незаконно продавали алкоголь
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В Калининграде прошел очередной полицейский рейд, в ходе которого проверяли, как продавцы соблюдают запрет продажи алкоголя в ночное время.
Как сообщает пресс-служба УМВД, рейд прошел в Ленинградском районе города. Полицейские выявили 7 фактов продажи алкоголя в запрещенные часы с 22 часов до 10 часов утра.
По всем случаям были составлены административные протоколы.