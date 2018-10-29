Калининградца приговорили к 300 часам работ за похищенную у курьера пиццу
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В декабре прошлого года калининградец заказал в одном из ресторанов три пиццы с доставкой на дом. С прибывшим на место курьером мужчина предложил рассчитаться картой, однако затем выхватил у него из рук коробки с пиццами, забежал в квартиру и закрыл дверь
Действия любителя пиццы были квалифицированы как грабеж, однако рассмотрение уголовного дела в особом порядке помогло ему избежать реального срока заключения.
Суд в итоге приговорил калининградца к 300 часам обязательных работ.