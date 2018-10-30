Под Калининградом сгорела баня с мансардой
К счастью, обошлось без пострадавших
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В минувший понедельник 29 октября случился пожар в поселке Моршанское Гурьевского района. На часах было 16:26, когда поступило сообщение о том, что на улице Шоссейной горит здание.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, горела одноэтажная кирпичная баня с мансардой. Выгорела мансарда и помещение на первом этаже. Общая площадь пожара составила 55 квадратных метра.
О пострадавших не сообщается.