В Черняховске на месте пожара в садовом обществе обнаружили труп
Причины ЧП устанавливают
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Черняховске в минувший понедельник поздним вечером пожарные выезжали на тушение огня в садовом обществе «Урожай». На часах было 22.53, когда поступило сообщение о возгорании.
Как рассказали «КП» в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, горела одноэтажная деревянная хозяйственная постройка.
На месте пожара был обнаружен труп.
- Возраст и пол устанавливают, - уточнили в МЧС.
Также предстоит выяснить причину пожара и смерти человека.