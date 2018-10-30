2018-10-30T10:11:39+03:00
Происшествия

В Черняховске на месте пожара в садовом обществе обнаружили труп

Причины ЧП устанавливают
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Черняховске в минувший понедельник поздним вечером пожарные выезжали на тушение огня в садовом обществе «Урожай». На часах было 22.53, когда поступило сообщение о возгорании.

Как рассказали «КП» в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, горела одноэтажная деревянная хозяйственная постройка.

На месте пожара был обнаружен труп.

- Возраст и пол устанавливают, - уточнили в МЧС.

Также предстоит выяснить причину пожара и смерти человека.

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