Чуть не упали с моста: На Окружной столкнулись два грузовика
ДТП случилось утром во вторник
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Во вторник, 30 октября, утром случилось ДТП на Окружной дороге. На автомобильном мосту в конце улицы Челнокова столкнулись две грузовые машины.
Фото аварии выложили очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининград и области».
На фотографии видны последствия столкновения фуры и самосвала. По всей видимости, удар был сильный, автомобили едва не упали с моста.
По словам очевидцев движение на мосту парализовано. К месту ДТП подъехала машина скорой помощи.
О пострадавших информации пока нет.