Чуть не упали с моста: На Окружной столкнулись два грузовика

СЕГОДНЯ 10:24 2018-10-30T10:32:17+03:00

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Во вторник, 30 октября, утром случилось ДТП на Окружной дороге. На автомобильном мосту в конце улицы Челнокова столкнулись две грузовые машины.

Фото аварии выложили очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининград и области».

На фотографии видны последствия столкновения фуры и самосвала. По всей видимости, удар был сильный, автомобили едва не упали с моста.

По словам очевидцев движение на мосту парализовано. К месту ДТП подъехала машина скорой помощи.

О пострадавших информации пока нет.