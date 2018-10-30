2018-10-30T10:40:54+03:00
Общество

Школьник из Калининграда получил федеральный грант

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Ученик ШИЛИ и воспитанник Центра развития одаренных детей Максим Гречка вместе со своей командой заняли первое место в конкурсе школьных проектов «Преактум». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Представители региона получили грант на развитие своего проекта в размере 300 тысяч рублей и поддержку Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).

Проект Максима называется Shopuka Ecosystem – это мобильное игровое приложение и система аналитики поведения покупателей для управления лояльностью клиентов торговых центров, крупных ритейлеров и брендов. В приложении пользователь получает милого зверька Шопуку, который питается чеками из магазинов. Через некоторое время Шопука начинает приносить скидки пользователю на те товары, которые могут его заинтересовать.

- В июле запустился новый конкурс проектов «Преактум». Раньше он проводился только для студентов, но в этом году участие в соревнованиях смогли принять и школьники. Во время работы над проектом мы проводили интервью с крупными ритейлерами и поняли, что наша идея актуальна на рынке. Более того, у нас появились договоренности с X5 Retail Group. У нас были сильные конкуренты, но мы смогли достойно защитить проект, продемонстрировав работу команды, – рассказал о проекте Максим Гречка.

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