2018-10-30T10:45:07+03:00
Общество

На окраине Калининграда появится улица Полярная

Виктор Сергеев
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Улицу в СНТ «Победа» в Калининграде решили назвать Полярной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.Решение было принято на заседании топонимической комиссии.

- Эта территории общего пользования – не что иное, как дорога в восточном направлении от ул. Горького. По ней проходит рейсовый автобус. Но до сих пор у этой проезжей части не было названия. Как ни странно, члены СНТ эту дорогу тоже никак между собой не называли. А логика жизни подсказывала, что назвать улицу надо, - отметили в пресс-службе мэрии Калининграда.

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