СЕГОДНЯ 10:48 2018-10-30T10:49:35+03:00

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В Калининградской области увеличится количество жителей, которые смогут получать компенсации взносов на капремонт. Об этом сообщил врио министра строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.

- Сейчаскомпенсацию расходов на уплату взносов на капремонт могут получить одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений старше 70 лет в размере 50%, старше 80 лет – 100%. С начала следующего года вступят в силу дополнения к Жилищному кодексу РФ, расширяющие этот список претендентов, – отметил Сергей Черномаз.

По его словам, дополнительно компенсации будут предоставляться следующим категориям собственников: гражданам, достигшим возраста 70 или 80 лет и проживающим в семье, состоящей из неработающих пенсионеров и (или) неработающих инвалидов I и II групп. Размер компенсации также предусмотрен на уровне 50% – для собственников старше 70 лет, 100% – старше 80. Предполагается, что эту компенсацию будут получать еще свыше 400 человек.