2018-10-30T10:59:35+03:00
Общество

В Калининграде отключено электричество на десяти улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде до обеда не будет света в домах на восьми улицах. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

До 13 часов приостановлена подача энергоснабжения в Центральном и Ленинградском районах по адресам: пр-т Мира 1, 2в, 9, ул. Ушинского 1, ул. Театральная 36-42, ул. Севастьянова 16-24, ул. Сергеева 2, ул. Пролетарская 29-39, ул. Соммера 46-68, ул. Университетская 4-10

До 18 часов электричества не будет на пр-те Мира 1, 5, 7 и на ул. Д. Донского 2 (стадион «Балтика»).

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