2018-10-30T11:31:18+03:00
Общество

На ул. Артиллерийской в Калининграде построят жилье для обманутых дольщиков

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Министерство строительства и ЖКХ передало области земельный участок на улице Артиллерийской, на котором планируется построить жилье для обманутых дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участок получил Фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области», который принял на себя обязательства по завершению пяти проблемных объектов долевого строительства. Речь идет об обманутых дольщиках, пострадавших от действий таких застройщиков, как «Регион-Сервис», «Вивагс», «Ганза-Сервис», «Альфастрой».

В пресс-службе правительства добавили, что всего в «дорожную карту» решения проблемы обманутых дольщиков по Калининградской области до 2021 года включено 18 объектов.

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