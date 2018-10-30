В страшном ДТП на Окружной обошлось без пострадавших

СЕГОДНЯ 11:31 2018-10-30T11:37:14+03:00

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В ДТП, которое произошло утром во вторник на Окружной дороге на мосту, обошлось без пострадавших.

Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.

- Пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП, регулируют движение, - сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации водитель «Вольво» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с отечественным грузовиком.

Напомним, на автомобильном мосту в конце улицы Челнокова утром столкнулись две грузовые машины: фура «Вольво» и «ЗИЛ».

Движение на мосту до сих пор невозможно.