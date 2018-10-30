В Калининграде без газа остались 159 квартир

СЕГОДНЯ 11:34 2018-10-30T11:34:49+03:00

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В Калининграде отключена подача газа в 15 домах в разных районах города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Всего нет газа в 159 квартирах по адресам: пр-т Ленинский 14 (16 квартир), пр-т Ленинский 10,12 (34 квартиры), ул. Береговая 32 (3 квартиры), ул. Печатная 2 (6 квартир), ул. Л. Голикова 18 (2 квартиры), пр-т Советский 116 (9 квартир), ул. Черняховского 60 (13 квартир), ул. Самаркандская 14 (3 квартиры), ул. Горького 26 (20 квартир), ул. Молочинского 43 (8 квартир), пер. Майский 5 (9 квартир), пер. Солдатский 1-й, 1 (9 квартир), Каштановая аллея 63 (10 квартир), ул. Уральская 9 (17 квартир).