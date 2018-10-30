2018-10-30T11:38:38+03:00
Происшествия

Калининградец разбился насмерть, упав с башенного крана

В результате несчастного случая погиб 63-летний рабочий одного из промышленных предприятий
Игорь ОРЕХОВ
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В процессе демонтажа неожиданно надломился противовес стрелы крана.В процессе демонтажа неожиданно надломился противовес стрелы крана.Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области
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В понедельник, 29 октября на территории одного из предприятий Калининграда, расположенного по улице Запорожской, производился демонтаж старого башенного крана. Как позже рассказали очевидцы, неожиданно надломился противовес стрелы и находившийся в этот момент на конструкции рабочий не удержался и полетел вниз с высоты около 13 метров. От полученных в результате падения травм 63-летний мужчина скончался на месте происшествия.

- Следственным отделом по Московскому району проводится доследственная проверка по данному факту, - сообщили в региональном Управлении СКР. – Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В частности, продолжается опрос руководства и сотрудников организации, в которой работал погибший, истребована необходимая документация, устанавливаются лица, ответственные за обеспечение техники безопасности при ведении подобного рода работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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