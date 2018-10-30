2018-10-30T11:59:17+03:00
Происшествия

На ул. Лесной в Калининграде сбили 14-летнего подростка

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в понедельник, 29 октября, сбили троих пешеходов. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Утром на улице Емельянова водитель «Мерседеса» сбил 53-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу в районе дома №279Б. В результате наезда пешеход получила телесные повреждения.

На улице Лесной под колеса «Фольксвагена» попал 14-летний подросток, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В результате наезда школьник получил телесные повреждения.

Вечером на улице Габайдулина 38-летинй водитель «Фольксвагена» сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате наезда 64-летний пенсионер получил травмы.

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