2018-10-30T12:11:31+03:00
Общество

В Калининградской области значительно подорожали апельсины, лимоны, свекла и морковь

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В сентябре этого года по сравнению с декабрем 2017 года в Калининградской области цены на продукты выросли на один процент. Такие данные проводит территориальное управление Росстата.

Значительно в регионе подорожали свекла столовая - на 34,6%, морковь - на 22,7%, лимоны - на 34,7%, апельсины - на 31,4%.

Цены на мясо и птицу, колбасные изделия выросли на 7,5% , маргарин и маргариновая продукция подорожали на 5,5%. Сахар вырос в цене на 4,6%, варенье, джем, повидло, мед-– на 4,2%, мясные консервы - на 3,7%.

Мука в области подорожала на 3,5%, рыбопродукты - на 3,2%, изделия мучные кондитерские - на 2,8%, яйца - на 1,7%, чай - на 1,6%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 1,1%, сыр - на 1 %. При этом, макаронные изделия подорожали всего на 0,7%, молоко и молочная продукция - на 0,6%, масло и жиры - на 0,4%.

Однако, есть продукты, которые, по сравнению с декабрем прошлого года, подешевели. Так, огурцы подешевели почти на 60%, помидоры – на 45,4%, свежая капуста – на 24,6%, картофель – на 31%, репчатый лук – на 12,2%. Снижение цен произошло на крупы и бобовые - на 4,5%, на сельдь – на 3,3%, шоколад и изделия кондитерские сахаристые – на 0,9%.

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