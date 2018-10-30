На Куршской косе школьники убрали мусор и «пропололи» сосновые посадки

СЕГОДНЯ 12:58 2018-10-30T12:58:56+03:00

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В минувшие выходные национальный парк «Куршская коса» принял школьников-волонтеров. В воскресенье 22 учащихся школы Нестерова имени Пацаева приехали, чтобы навести порядок на заливе. Ребята убирали так называемое пикниковое место на берегу Куршского залива возле Визит-центра. Это излюбленное место отдыха туристов, которое, увы, быстро замусоривается.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, накануне, в пятницу, 23 школьника из поселка Петрово трудились на уборке молодняка ольхи на посадках сосны и ели в окрестностях Королевского бора. Как пояснили в парке, молодые саженцы растут медленно – по 20-30 см в год, чтобы им хватало солнечного света, требуется периодически убирать

ольху, распространяющуюся самосевом и выросшую с марта уже на 4 метра. Помощь волонтеров требуется там из-за непроходимости техники к месту посадок.

За 2,5 часа ребята перетаскали 2 прицепа ольхи.

В нацпарке отметили, что с начала года волонтера на Куршской косе побывало уже более 20 групп добровольцев, которые оказывали помощь.