Стало известно, когда построят новую дорогу из Калининграда в Гурьевск

СЕГОДНЯ 13:11 2018-10-30T13:12:22+03:00

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Как сообщили "КП" в администрации Гурьевского городского округа, в настоящее время Управление дорожного хозяйства Калининградской области разрабатывает проект реконструкции автомобильной дороги на участке от Северного обхода до Гурьевска. Проектом будет предусмотрено расширение дороги до четырех полос (по две полосы в каждом направлении). Предполагаемый срок реализации проекта – 2019-2020 годы.

Что касается второго выезда из Гурьевска в Калининград, то еще в сентябре 2017 года управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации Гурьевского городского округа заключило муниципальный контракт с компанией «Дорсервис - Калининград» на разработку проектной документации на продолжение улицы Строительной до Северного обхода Калининграда (новое шоссе должно пройти параллельно железной дороге). Однако проект до сих пор не готов, при том, что длина дороги составляет около 5 километров.

- В настоящее время проект находится на завершающей стадии разработки, после чего он будет направлен на прохождение государственной экспертизы, - сообщили в гурьевской администрации.

При условии получения положительного заключения экспертизы ориентировочный срок строительства дороги – также 2019-2020 годы.