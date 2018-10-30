Мэрия: Новый остановочный павильон около гостиницы «Калининград» не будет мешать пешеходам
.Фото: мэрия Калининграда
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Во вторник на Ленинском проспекте начнутся работы по установке нового остановочного павильона. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
- Это сквозная конструкция - навес, который занимает небольшую площадь. Мешать передвижению пешеходов по тротуару навес не будет, - заявили в мэрии Калининграда.
Установка запланирована в два этапа. Во вторник я должно быть подготовлено основание навеса, осуществлено устройство бетонных опор. В среду планируется непосредственно установка навеса.