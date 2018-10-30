2018-10-30T13:27:12+03:00
Общество

Калининградец на границе лишился доильного аппарата

Виктор Сергеев
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..Фото: Таможня Калининградской области
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Житель Калининграда лишился доильного аппарата, который пытался ввезти в регион. Об этом сообащет пресс-служба областной таможни.

На литовско-российской границе в Советске мужчина не стал заполнять пассажирскую таможенную декларацию. Однако в ходе досмотра в салоне его автомобиля обнаружили доильный аппарат весом 51 кг. Мужчина заявил, что не стал декларировать товар из-за незнания таможенного законодательства.

В результате доильный аппарат был изъят и помещен в камеру хранения. По данному факту возбуждено административное дело по статье «Недекларирование».

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