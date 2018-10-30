2018-10-30T13:30:35+03:00
Общество

В Советске отремонтировали тротуары на 11-ти улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Советске отремонтировали тротуары на одиннадцати улицах. Работы были выполнены в рамках Программы конкретных дел, сообщает пресс-служба регионального министерства по муниципальному развитию.

В городе отремонтировали участки тротуаров на улицах Лермонтова, Тимирязева, Горького, Свободы, Фурманова, Чапаева, Маяковского, Морозова, Московской, Толстого, Салтыкова-Щедрина.

Кроме того, по той же программе были обустроены новые остановочные павильоны на улицах Сельской, Чапаева, Красноармейской, Маяковского, Тимирязева, Тургенева и Калининградском шоссе. Также в городе оборудовали места сбора твердых коммунальных отходов на 19 улицах: Толстова, Гастелло, Героев, Молочной, Лямина, Сизова, Луначарского, Горького, Московской, Парковой, Первомайской, Школьной, Розы Люксембург, Сиреневой, Набережной, Искры, Герцена, Ломоносова, Энергетиков.

Всего на программу конкретных дел из областного бюджета было выделено 12,5 миллиона рублей.

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