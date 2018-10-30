В Калининграде из-за открытия синагоги закроют движение на ул. Октябрьской

СЕГОДНЯ 13:44 2018-10-30T13:45:48+03:00

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8 ноября на улице Октябрьской в Калининграде будет закрыто движение транспорта. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

В этот день будет торжественно открыта синагога. Поэтому с 13 часов до 15 часов будет закрыто движение транспорта на ул. Октябрьской от наб. Ген. Карбышева до б-ра Солнечного.

В это время автобусные маршруты будут направлены:

- № 40 по пр-кту Московскому, пр-кту Ленинскому и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении по тому же маршруту;

№ 72 – по пр-кту Московскому, пр-кту Ленинскому, пр-кту Калинина и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении по тому же маршруту.

На время закрытия движения транспорта также будет приостановлено движение трамваев по маршруту № 5.