В Калининграде осудили следователя СКР за получение взяток

СЕГОДНЯ 14:03 2018-10-30T14:05:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде осудили следователя Следственного комитета за получение взятки. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

Старший следователь следственного отдела СКР по Центральному району Калининграда ввел в заблуждение горожанина, заявив ему, что тот станет фигурантом уголовного дела. И стал вымогать у него дорогой алкоголь и деньги за не привлечение к уголовной ответственности.

Мужчина передал следователю бутылку алкоголя, а также две взятки по 35 тысяч рублей. При передаче второй суммы следователя задержали сотрудники УФСБ.

Суд при вынесении приговора учел все смягчающие обстоятельства» и приговорил сотрудника СКР к 3 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима, а также оштрафовал его на 280 тысяч рублей.