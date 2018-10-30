2018-10-30T14:05:07+03:00
Общество

В Калининграде осудили следователя СКР за получение взяток

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде осудили следователя Следственного комитета за получение взятки. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

Старший следователь следственного отдела СКР по Центральному району Калининграда ввел в заблуждение горожанина, заявив ему, что тот станет фигурантом уголовного дела. И стал вымогать у него дорогой алкоголь и деньги за не привлечение к уголовной ответственности.

Мужчина передал следователю бутылку алкоголя, а также две взятки по 35 тысяч рублей. При передаче второй суммы следователя задержали сотрудники УФСБ.

Суд при вынесении приговора учел все смягчающие обстоятельства» и приговорил сотрудника СКР к 3 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима, а также оштрафовал его на 280 тысяч рублей.

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