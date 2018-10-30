В Калининграде осудили следователя СКР за получение взяток
В Калининграде осудили следователя Следственного комитета за получение взятки. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.
Старший следователь следственного отдела СКР по Центральному району Калининграда ввел в заблуждение горожанина, заявив ему, что тот станет фигурантом уголовного дела. И стал вымогать у него дорогой алкоголь и деньги за не привлечение к уголовной ответственности.
Мужчина передал следователю бутылку алкоголя, а также две взятки по 35 тысяч рублей. При передаче второй суммы следователя задержали сотрудники УФСБ.
Суд при вынесении приговора учел все смягчающие обстоятельства» и приговорил сотрудника СКР к 3 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима, а также оштрафовал его на 280 тысяч рублей.