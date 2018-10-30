Покупка шубы отменяется: Ученые пообещали калининградцам теплую зиму

СЕГОДНЯ 14:09 2018-10-30T14:09:55+03:00

А если и случится мороз, то помучит он нас не более пары недель

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С прогнозом погоды на ближайшую зиму выступила главный специалист cлужбы организации научно-исследовательской деятельности БФУ имени Канта, кандидат географических наук Дара Гаева. Ученый пообещала, что суровой зимы не будет.

- Тенденция такова, что зимы становятся теплее, - сказала Дара Гаева. - Если в Калининградской области предстоящей зимой и будет похолодание с минимальными температурами до -15 и до -20 градусов, то это всего лишь на 2-3 недели.

- Калининградская зима с каждым десятилетием становится все теплее, - отметила специалист. - Неустойчивость погоды носит глобальный масштаб из-за того, что, в целом, на земле повышается температура, тают ледники, нарушается система устоявшегося западного переноса, который характерен для нашего региона. В приморских регионах предсказания: «Если было жаркое лето, значит будет суровая зима» не работают. Это скорее актуально для Сибири.

Оценила Дара Гаева и нынешнюю аномально теплую осень в Калининграде.

- 18 градусов тепла для конца октября - это, конечно, ненормально. Но такие аномалии бывали, когда в конце октября отмечались температуры до 24 градусов тепла.