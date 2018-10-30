2018-10-30T14:09:55+03:00
Общество

Покупка шубы отменяется: Ученые пообещали калининградцам теплую зиму

А если и случится мороз, то помучит он нас не более пары недель
Надежда РЖЕВСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

С прогнозом погоды на ближайшую зиму выступила главный специалист cлужбы организации научно-исследовательской деятельности БФУ имени Канта, кандидат географических наук Дара Гаева. Ученый пообещала, что суровой зимы не будет.

- Тенденция такова, что зимы становятся теплее, - сказала Дара Гаева. - Если в Калининградской области предстоящей зимой и будет похолодание с минимальными температурами до -15 и до -20 градусов, то это всего лишь на 2-3 недели.

- Калининградская зима с каждым десятилетием становится все теплее, - отметила специалист. - Неустойчивость погоды носит глобальный масштаб из-за того, что, в целом, на земле повышается температура, тают ледники, нарушается система устоявшегося западного переноса, который характерен для нашего региона. В приморских регионах предсказания: «Если было жаркое лето, значит будет суровая зима» не работают. Это скорее актуально для Сибири.

Оценила Дара Гаева и нынешнюю аномально теплую осень в Калининграде.

- 18 градусов тепла для конца октября - это, конечно, ненормально. Но такие аномалии бывали, когда в конце октября отмечались температуры до 24 градусов тепла.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградская областная научная библиотека закрыла главный вход
За неделю в колонию №13 в Славяновке трижды пытались пронести наркотики
В Калининграде осудили следователя СКР за получение взяток
В Калининграде из-за открытия синагоги закроют движение на ул. Октябрьской
В Советске отремонтировали тротуары на 11-ти улицах
Калининградец на границе лишился доильного аппарата
Мэрия: Новый остановочный павильон около гостиницы «Калининград» не будет мешать пешеходам
Стало известно, когда построят новую дорогу из Калининграда в Гурьевск
На Куршской косе школьники убрали мусор и «пропололи» сосновые посадки
В Калининградской области значительно подорожали апельсины, лимоны, свекла и морковь
На ул. Лесной в Калининграде сбили 14-летнего подростка
Под Черняховском в ДТП погиб водитель «Ауди»
Калининградец разбился насмерть, упав с башенного крана
В Калининграде без газа остались 159 квартир
В страшном ДТП на Окружной обошлось без пострадавших
На ул. Артиллерийской в Калининграде построят жилье для обманутых дольщиков
На пл. Победы в Калининграде не работают светофоры
В Калининграде отключено электричество на десяти улицах
В Калининградской области увеличится количество жителей, которые смогут получать компенсации взносов на капремонт
На окраине Калининграда появится улица Полярная