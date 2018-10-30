2018-10-30T14:43:35+03:00
Происшествия

За неделю в колонию №13 в Славяновке трижды пытались пронести наркотики

Виктор Сергеев
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За неделю в колонию №13 в поселке Славяновка три раза пытались пронести запрещенные вещества. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

В первом случае посетитель принес в колонию и пытался передать одному из осужденных сверток, в котором находилось более 7 граммов героина. Посетителя задержали, на него завели уголовное дело.

Полтора грамма карфентанила принес в колонию 76-летний мужчина. Пенсионер спрятал наркотики в продуктовую передачу, однако они не дошли до адресата.

Более восьми граммов все того же карфентанила обнаружили в передаче 54-летнего мужчины. Он также задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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