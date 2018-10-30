2018-10-30T15:21:13+03:00
Общество

Калининградская областная научная библиотека закрыла главный вход

Во время ремонта войти в здание можно со стороны улицы Ушинского
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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На здании областной научной библиотеки ремонтирую кровлю. В связи с ремонтными работами центральный вход в библиотеку закрыт, вход осуществляется с улицы Ушинского, напротив фонтана. Это старый вход, который функционировал в советские годы.

Как рассказала «Комсомолке» директор библиотеки Елена Кошемчук, по контракту до 1 декабря ремонт планируют завершить.

- Ограничения ввели для безопасности наших читателей. Центральный вход закрыт будет не на все время ремонта до 1 декабря, а только в дни, когда работает кран. Если техника не работает, вход будем открывать, - пояснила директор и отметила, что тепло и свет в здании библиотеки есть, залы и лектории работают, книги выдают.

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