Для съемок фильма «Порт» в Калининграде ищут актеров массовки

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-30T15:50:20+03:00

Мужчин и женщин приглашают на роли полицейских и прохожих

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В Калининграде продолжаются съемки сериала «Порт», продюсером которого выступает Александр Цекало.

Авторы ищут актеров для массовки и приглашают всех желающих калининградцев.

Как сообщается в группе «Съемки в кино в Калининграде» в соцсетях на среду 31 октября «для крутой съемки» требуются мужчины и женщины на роли:

- врачи и санитары, возраст 30-45 лет;

- полицейские, возраст 30-40 лет;

- прохожие, возраст 18-50 лет.

«Будет крутая сцена, как человек падает с крыши на авто», - завлекают актеров киношники.

Съемки проходят в Калининградской области с 1 сентября и продлятся до 30 ноября. Продюсирует ленту компания «Среда», известная такими сериалами как «Метод» и «Мажор».