Для съемок фильма «Порт» в Калининграде ищут актеров массовки
В Калининграде продолжаются съемки сериала «Порт», продюсером которого выступает Александр Цекало.
Авторы ищут актеров для массовки и приглашают всех желающих калининградцев.
Как сообщается в группе «Съемки в кино в Калининграде» в соцсетях на среду 31 октября «для крутой съемки» требуются мужчины и женщины на роли:
- врачи и санитары, возраст 30-45 лет;
- полицейские, возраст 30-40 лет;
- прохожие, возраст 18-50 лет.
«Будет крутая сцена, как человек падает с крыши на авто», - завлекают актеров киношники.
Съемки проходят в Калининградской области с 1 сентября и продлятся до 30 ноября. Продюсирует ленту компания «Среда», известная такими сериалами как «Метод» и «Мажор».