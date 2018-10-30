В Калининграде скончалась председатель Контрольно-счетной палаты

СЕГОДНЯ 15:41 2018-10-30T18:29:58+03:00

Информация с соболезнованиями родным и близким Натальи Кузнецовой появилась на сайте мэрии города

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Во вторник 30 октября скончалась председатель калининградской Контрольно-счетной палаты Наталья Кузнецова. Информация с соболезнованиями родным и близким Натальи Викторовны появилась на сайте мэрии города.

- Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Кузнецовой Натальи Викторовны, - говорится в сообщении. - Профессиональная деятельность Натальи Викторовны была связана с работой в Контрольно-счетной палате с момента ее основания. Она в полной мере смогла реализовать свой потенциал и лидерские качества на трудном и ответственном поприще, проявив себя высокопрофессиональным и компетентным специалистом. Прекрасные человеческие качества, внимательное отношение к людям снискали Наталье Викторовне заслуженный авторитет и уважение.

Прощание с Натальей Викторовной состоится 31 октября в 12:30 в Храме Святого апостола Андрея Первозванного на ул. Комсомольской 64.