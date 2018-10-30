2018-10-30T16:17:57+03:00
Общество

В Калининграде «Безопасный город» закупит приборы для измерения скорости автомобилей на 33 миллиона рублей

Камеры появятся на шести перекрестках города
Иван МАРКОВ
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Камеры появятся еще на шести перекресткахКамеры появятся еще на шести перекресткахФото: Иван МАРКОВ
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«Безопасный город» закупит 6 приборов для измерения параметров движения автомобилей на 33 миллиона рублей. Извещение об этом в понедельник 29 октября появилось на сайте госзакупок.

Известно, что установлены приборы будут на перекрестке Московского проспекта и улицы Генерал-фельдмаршала Румянцева, Московского проспекта и Литовского вала, улиц 9 Апреля и Фрунзе, Невского и Куйбышева, Транспортной и Суворова, Большой Окружной и Емельянова.

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