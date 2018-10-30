2018-10-30T16:12:31+03:00
Происшествия

Калининградец шарил по квартире, слушая предсмертные хрипы хозяина

Перед этим молодой человек зверски избил пригласившего его в гости 52-летнего мужчину
Игорь ОРЕХОВ
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Проверка показаний на месте преступления: убийца демонстрирует, как расправлялся со своей жертвой.Проверка показаний на месте преступления: убийца демонстрирует, как расправлялся со своей жертвой.Фото: предоставлено УСКР по Калининградской области
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Черняховский межрайонный следственный отдел регионального управления СКР объявил о завершении расследования уголовного дела об убийстве, совершенном в феврале этого года в Озерске.

Началось с того, что 19-летний житель райцентра свел знакомство с 52-летним земляком, который пригласил парня к себе домой. Однако застолье в итоге обернулось ссорой, по ходу которой гость зверски избил хозяина, пуская в ход не только собственные кулаки и ноги, но и оказавшиеся под рукой деревянные брусья, а также приисканный тут же утюг.

На всякий случай связав жертву электропроводом от обогревателя, молодчик принялся шарить по квартире, ничуть не смущаясь предсмертными хрипами жертвы. Добычей преступника стали ноутбук и кое-какие личные вещи хозяина жилища. Поэтому кроме «мокрой» 105-й статьи УК РФ подследственному (а в дальнейшем – подсудимому) инкриминировали еще и грабеж.

- Свою вину в совершении указанных преступлений молодой человек признал частично, пояснив, что не желал смерти потерпевшему, - рассказала официальный представитель УСКР Наталья Гацко. – Однако есть все основания полагать, что характер действий обвиняемого и способ совершения преступления прямо указывают на умысел, направленный именно на убийство хозяина квартиры.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Озерского района, направлено в суд для рассмотрения по существу.

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