2018-10-30T16:15:36+03:00
Звезды

В воскресенье Первый канал покажет запись фестиваля «Голосящий КиВиН» из Светлогорска

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Первый канал покажет эфир «Голосящего КиВиНа-2018» 4 ноября в 20:20. Информация об этом появилась на официальном сайте КВН.

Сообщается, что «Голосящий КиВиН» пустят в эфир вместо запланированной ранее «Встречи выпускников 2018».

В этом году в Светлогорске в фестивале участвовали 16 команд, которые боролись за право войти в телевизионную версию гала-концерта.

В жюри «Голосящего КиВиНа-2018» сидели Валдис Пельш, Владислав Третьяк, Семен Слепаков, Сергей Светлаков, Юлий Гусман, Пелагея, Олег Газманов.

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